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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 21 декабря

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 21 декабря - Фото
Владимир Зеленский и Джо Байден (Архивное фото – EPA)

1. ЗЕЛЕНСКИЙ ВПЕРВЫЕ ВЫЕХАЛ ИЗ УКРАИНЫ С 24 ФЕВРАЛЯ. ОН ВЫСТУПИТ В США. Зеленский встретится с Байденом в Вашингтоне и выступит перед Конгрессом. (подробнее)

2. У БАЙДЕНА ПОДТВЕРДИЛИ РЕШЕНИЕ О ПОСТАВКАХ ПРО PATRIOT УКРАИНЕ. Администрация США официально подтвердила намерение предоставить Украине зенитные ракетные комплексы противовоздушной/противоракетной обороны Patriot. (подробнее)

3. РОССИЯНЕ ТЕРРОРИЗИРУЮТ ПЕРСОНАЛ ЗАЭС. Россия продолжает похищать, допрашивать и пытать сотрудников Запорожской атомной электростанции, невзирая на присутствие там инспекторов МАГАТЭ. (подробнее)

4. МАСК ИЩЕТ СЕБЕ ЗАМЕНУ НА ПОСТУ ГЛАВЫ TWITTER. Владелец Twitter Илон Маск заявил, что оставит должность генерального директора Twitter, когда будет найдена соответствующая замена. (подробнее)

5. БАЙДЕН РАСПОРЯДИЛСЯ ВЫДЕЛИТЬ УКРАИНЕ ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ НА СУММУ $1 МЛРД. Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине военную помощь на сумму $1 млрд. Сегодняшняя помощь впервые включает в себя систему ПВО Patriot. (подробнее)

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