Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 21 мая
1. СУД ОТКАЗАЛСЯ ОТПРАВЛЯТЬ МЕДВЕДЧУКА В СИЗО. ОН ОСТАНЕТСЯ ПОД ДОМАШНИМ АРЕСТОМ. Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму (Подробнее).
2. УКРАИНА МОЖЕТ ДО 1 ОКТЯБРЯ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИМПОРТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РОССИИ И БЕЛАРУСИ. В Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагают ограничить до 0 МВт импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября (Подробнее).
3. РОТТЕРДАМ+. НОВЫЙ ПРОКУРОР САП В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ЗАКРЫЛ ДЕЛО. Старший группы прокуроров САП Денис Демкив закрыл дело о формуле расчета стоимости электроэнергии Роттердам+ (Подробнее).
4. СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2. В СЕНАТ США ВНЕСЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О САНКЦИЯХ ПРОТИВ NORD STREAM 2 AG. В Сенате США 14 республиканцев представили законопроект, который предлагает ввести санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве российского газопровода Северный поток-2 (Подробнее).
5. ВЕРХОВНЫЙ СУД ОПРАВДАЛ ГЕНЕРАЛА НАЗАРОВА ПО ДЕЛУ О ТРАГЕДИИ ИЛ-76. Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда оправдал генерала Виктора Назарова, ранее приговоренного к семи годам тюрьмы по делу о трагедии Ил-76, который в 2014 году сбили на Донбассе российские боевики (Подробнее).
6. ПУТЕШЕСТВИЯ ПРИ КОРОНАВИРУСЕ | ЕВРОСОЮЗ ВВЕДЕТ "КОВИДНЫЕ" СЕРТИФИКАТЫ С 1 ИЮЛЯ. С 1 июля в Евросоюзе введут бесплатные сертификаты иммунитета к коронавирусу: доказательство, что носитель такого документа защищен от болезни COVID-19 (Подробнее).
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