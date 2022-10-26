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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 26 октября

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 26 октября - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видео)

1. СЕНАТ ПОЛЬШИ ПРИЗНАЛ ВЛАСТИ РОССИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ. Сенат Польши единогласно проголосовал за резолюцию о признании руководства России террористическим режимом. (подробнее)

2. ОТКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА. ТРЕЙДЕРЫ НАЧАЛИ ТЕСТИРОВАТЬ ИМПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ СЛОВАКИИ. Компании Д.Трейдинг, ЭРУ и Энергетическая компания Украины начали тестировать возможности импорта электроэнергии, после того как ее экспорт остановился из-за российских ударов по объектам энергетики. (подробнее)

3. ШТАЙНМАЙЕР ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ В УКРАИНУ: ВСЕ ГОРАЗДО СТРАШНЕЕ, ЧЕМ СЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ В ГЕРМАНИИ. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после визита в Украину заявил в интервью немецкому изданию, что там "все гораздо страшнее", чем считают люди в его стране. (подробнее)

4. НАТО ОТВЕРГАЕТ ЛОЖНЫЕ ОБВИНЕНИЯ РФ В ЯКОБЫ НАМЕРЕНИЯХ УКРАИНЫ ПРИМЕНИТЬ "ГРЯЗНУЮ БОМБУ". Бездоказательные заявления России о том, что Украина планирует применить "грязную бомбу" на собственной территории, "очевидно ложны" и не должны использоваться Кремлем как повод для эскалации войны, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. (подробнее)

5. БАНКИ УМЕНЬШАЮТ КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И УЖЕСТОЧАЮТ ТРЕБОВАНИЯ. В течение следующего года банки ожидают, что кредиты домохозяйствам будут в дальнейшем сокращаться, качество кредитного портфеля клиентов будет ухудшаться. (подробнее)

6. ЗЕЛЕНСКИЙ ОБ ИЗРАИЛЕ: НАШИ РАЗВЕДКИ НАЧАЛИ РАБОТАТЬ. Президент подтвердил, что разведки Израиля и Украины начали работать на фоне масштабного использования Россией иранских дронов для атак на гражданских украинцев и объекты инфраструктуры. (подробнее)

Читайте также: Иран, Сирия, КНДР, Китай, Россия. Угрожает ли миру новая "ось зла"

Наталія Медведєва
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