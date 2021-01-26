Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 26 января

1. РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОН ЗЕЛЕНСКОГО О ВСЕУКРАИНСКОМ РЕФЕРЕНДУМЕ. Законопроект о всеукраинском референдуме, предложенный президентом Владимиром Зеленским, принят Верховной Радой в целом (Подробнее).

2. ШМЫГАЛЬ: ПЕРВАЯ ПОСТАВКА ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА В УКРАИНУ ОЖИДАЕТСЯ ДО КОНЦА ЯНВАРЯ. До конца января ожидается первая поставка в Украину вакцины от коронавируса (Подробнее).

3. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОСИТ "СЛУГ НАРОДА" ПОДДЕРЖАТЬ ВИТРЕНКО. Президент Владимир Зеленский на заседании фракции Слуга народапопросил депутатов монобольшинства поддержать назначение Юрия Витренко на должность первого вице-премьера – министра энергетики (Подробнее).

4. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОВАЛИЛА ОТМЕНУ ЗАКОНА ЗЕЛЕНСКОГО ОБ ИНВЕСТНЯНЯХ. Верховная Рада отклонила проект постановления №3760-П об отмене решения о принятии в целом закона "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", известный как законопроект об инвестиционных нянях (Подробнее).

5. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА ПОТЕРЯЛА ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИАРДА РАБОЧИХ МЕСТ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ – ИССЛЕДОВАНИЕ. Пандемия COVID-19 привела к потере четверти миллиарда рабочих мест – это вчетверо больше, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов (Подробнее).

6. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИГЛАСИЛ ВОЙСКА НАТО В УКРАИНУ – РАДА ОДОБРИЛА: ЧТО ЗАПЛАНИРОВАНО НА 2021 ГОД. Верховная Рада одобрила решение президента Владимира Зеленского о допуске подразделений иностранных войск на территорию Украины для участия в многонациональных учениях в 2021 году (Подробнее).

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Станислав Стороженко

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