Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 28 июля

1. ЕЩЕ 1,5 МЛН ЧЕЛОВЕК. МИНСОЦПОЛИТИКИ ПЛАНИРУЕТ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ ДЛЯ 70-ЛЕТНИХ. Министерство социальной политики планирует расширить программу адресных доплат к стандартным пенсионным выплатам на пенсионеров возрастной категории 70-75 лет (подробнее).

2. ЗЕЛЕНСКИЙ ОТВЕТИЛ НА СТАТЬЮ ПУТИНА. НАПОМНИЛ, КТО ОСНОВАЛ МОСКВУ: ВИДЕО О КРЕЩЕНИИ РУСИ. Президент Владимир Зеленский записал поздравление украинцам по случаю 1033-летия крещения Киевской Руси (подробнее).

3. ЗЕЛЕНСКИЙ: УКРАИНА ГОТОВА ПОЛУЧАТЬ ТРАНШ МВФ, МЫ ВСЕ СДЕЛАЛИ. Украина выполнила обязательства перед Международным валютным фондом, необходимые для получения транша, заявил президент (подробнее).

4. ОФИЦИАЛЬНО. ТАРИФ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ С 1 АВГУСТА. С 1 августа тариф на электроэнергию для населения останется без изменений – 1,68 грн за кВт-час. Правительство сегодня утвердило соответствующее решение (подробнее).

5. КАБМИН УЖЕСТОЧИЛ ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В УКРАИНУ. Кабмин ужесточил правила въезда в Украину в связи с распространением штамма дельта коронавируса, у вакцинированных от COVID-19 будут преимущества (подробнее).

6. ДОРОГИ "БОЛЬШОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" НИКОГДА НЕ БУДУТ ПЛАТНЫМИ, ТОЛЬКО ЧАСТНЫЕ – КУБРАКОВ. Министр инфраструктуры Александр Кубраков опроверг информацию о том, что в Украине появится шесть платных автострад (подробнее).

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Вадим Ребрина

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