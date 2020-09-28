Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 28 сентября

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1. РЕПРИВАТИЗАЦИЯ УКРТЕЛЕКОМА ОТМЕНЯЕТСЯ. ФОНД ГОСИМУЩЕСТВА ПРОИГРАЛ СУД АХМЕТОВУ. ФГИУ не смог доказать Хозяйственному суду Киева невыполнение группой СКМ условий договора купли-продажи (подробнее).

2. NYT ПИШЕТ, ЧТО ТРАМП 10 ЛЕТ НЕ ПЛАТИЛ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ. ПРЕЗИДЕНТ США ВСЕ ОТРИЦАЕТ. Американская газета сообщила, что Дональд Трамп десять лет не платил федеральный подоходный налог. Сам Трамп назвал новость фейком и пообещал обнародовать декларации (подробнее).

3. ВСЛЕД ЗА АРМЕНИЕЙ МОБИЛИЗАЦИЮ ОБЪЯВИЛ И АЗЕРБАЙДЖАН. В Азербайджане объявили частичную мобилизацию из-за резкой эскалации в районе Нагорного Карабаха (подробнее).

4. КАРАНТИН. УКРАИНА СНОВА ОТКРЫЛА ГРАНИЦУ ДЛЯ ВЪЕЗДА ИНОСТРАНЦЕВ. Действие норм постановления о запрете въезда иностранных граждан закончилось в полночь 28 сентября (подробнее).

5. НЕТ СМЫСЛА. УКРЗАЛИЗНЫЦЯ ПОКА НЕ ПЛАНИРУЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С DEUTSCHE BAHN. Глава Укрзализныци считает сравнение двух компаний некорректным (подробнее).

6. АНДЕРС АСЛУНД РЕШИЛ УЙТИ ИЗ НАБСОВЕТА УКРЗАЛИЗНЫЦИ – НВ. Старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд подал в отставку с поста независимого члена наблюдательного совета УЗ по трем причинам (подробнее).

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Дарья Мостовая

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