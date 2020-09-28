Вслед за Арменией мобилизация объявлена и в Азербайджане

Речь идет о частичной мобилизации "в соответствии с утвержденным планом", говорится в распоряжении президента страны Ильхама Алиева

В Азербайджане объявлена частичная мобилизация из-за резкой эскалации в районе Нагорного Карабаха, где второй день идут масштабные бои. Соответствующее распоряжение опубликовала пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Руководствуясь п. 25 ст. 109 Конституции, постановляю: объявить в Азербайджанской Республике частичную мобилизацию", – говорится в тексте.

Смотрите видео: Азербайджан показал видео ударов с беспилотника по танкам Армении

СПРАВКА. Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной Арменией территорией. В 1994-м после шести лет ожесточенной войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Баку, Ереван и "НКР" договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты. На территории "НКР" почти 100% населения – армяне: там лишь шесть азербайджанцев.

27 сентября 2020-го Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в НК, назвав это "контроперацией". С новой силой возобновились бои на северном, северо-восточном и южном направлениях.

Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации, говорят о сотнях убитых и десятках единиц уничтоженной техники. Оценки потерь у сторон сильно расходятся.

Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также объявлено ВП и комендантский час.

Ереван опровергает и угрожает признать независимость "Республики Арцах".

Бои в Нагорном Карабахе. Азербайджан и Армения на грани большой войны – хроника эскалации

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.