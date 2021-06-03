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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 3 июня

03.06.2021, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 3 июня - Фото

1. ЦПК: СЛУГИ НАРОДА В РАДЕ ПОХОРОНИЛИ ДЕКЛАРАЦИЮ ДОХОДОВ. КОРРУПЦИОНЕРАМ СТАНЕТ ПРОЩЕ. Принятая поправка к законопроекту о возврате уголовной ответственности за недостоверное декларирование делает невозможным наказание за ложь об имуществе родственников (Подробнее). 

2. СБУ: КОНТРРАЗВЕДКА ВЗЯЛА НА ДОНБАССЕ АГЕНТА БОЕВИКОВ, ОН "БЫЛ ПАРТНЕРОМ" ООН – ВИДЕО. Контрразведка задержала "агента" террористической организации ДНР, который работал в организации-партнере ООН (Подробнее). 

3. СУД ЗАОЧНО АРЕСТОВАЛ ЭКС-ГЛАВУ ПРИВАТБАНКА АЛЕКСАНДРА ДУБИЛЕТА. Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета (Подробнее). 

4. РАДА НАЗВАЛА ЗАХВАТ САМОЛЕТА В МИНСКЕ УГРОЗОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Верховная Рада осудила действия режима Александра Лукашенко по принудительной посадке лайнера компании Ryanair в Минске и поддержала запрет на авиасообщение с Беларусью (Подробнее). 

5. В УКРАИНЕ ПРОДАЛИ ПЕРВУЮ ТЮРЬМУ ПОЧТИ ЗА 400 МЛН ГРН. ДЕТАЛИ. Региональное отделение Фонда госимущества продало на открытом аукционе Львовскую исправительную колонию № 48 (Подробнее). 

6. УКРАИНА ВВОДИТ "НАЛОГ НА GOOGLE": ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОН. Депутаты Верховной Рады поддержали во втором чтении законопроект №4184, обязывающий компании-нерезидентов оплачивать НДС на онлайн-услуги в Украине (Подробнее). 

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Станислав Стороженко
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