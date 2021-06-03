Рада назвала захват самолета в Минске угрозой международной безопасности

Верховная Рада осудила действия режима Александра Лукашенко по принудительной посадке лайнера компании Ryanair в Минске и поддержала запрет на авиасообщение с Беларусью.

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Заявление поддержали 280 нардепов, "против" проголосовали 19, "воздержались" пятеро.

Против голосовали 18 депутатов из ОПЗЖ и один внефракционный – недавно исключенный из Слуги народа Евгений Шевченко.

В заявлении Рады говорится, что власти Беларуси поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа, нарушили международные правила гражданской авиации и создали угрозу международной безопасности, в том числе – безопасности движения воздушного транспорта.

Рада решительно осудила действия Беларуси по принудительной посадке пассажирского лайнера и задержанию оппозиционера Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги.

Парламент призвал власти Беларуси немедленно освободить Протасевича и всех политических заключенных, прекратить произвол и пытки со стороны органов безопасности против задержанных, гарантировать уважение к правам человека в соответствии с международными обязательствами.

Рада заявила о полной поддержке действий Кабмина по запрету авиасообщения с Беларусью.

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Денис Юдин

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