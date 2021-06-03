UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рада назвала захват самолета в Минске угрозой международной безопасности

03.06.2021, 11:03
Рада назвала захват самолета в Минске угрозой международной безопасности - Фото
Самолет Ryanair приземляется в Вильнюсе (Фото – EPA)

Верховная Рада осудила действия режима Александра Лукашенко по принудительной посадке лайнера компании Ryanair в Минске и поддержала запрет на авиасообщение с Беларусью.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Заявление поддержали 280 нардепов, "против" проголосовали 19, "воздержались" пятеро.

Против голосовали 18 депутатов из ОПЗЖ и один внефракционный – недавно исключенный из Слуги народа Евгений Шевченко.

В заявлении Рады говорится, что власти Беларуси поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа, нарушили международные правила гражданской авиации и создали угрозу международной безопасности, в том числе – безопасности движения воздушного транспорта.

Рада решительно осудила действия Беларуси по принудительной посадке пассажирского лайнера и задержанию оппозиционера Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги.

Парламент призвал власти Беларуси немедленно освободить Протасевича и всех политических заключенных, прекратить произвол и пытки со стороны органов безопасности против задержанных, гарантировать уважение к правам человека в соответствии с международными обязательствами.

Рада заявила о полной поддержке действий Кабмина по запрету авиасообщения с Беларусью.

Смотрите также: Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA 

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада беларусь ryanair роман протасевич захват самолета
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 