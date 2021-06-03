Рада назвала захват самолета в Минске угрозой международной безопасности
Верховная Рада осудила действия режима Александра Лукашенко по принудительной посадке лайнера компании Ryanair в Минске и поддержала запрет на авиасообщение с Беларусью.
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Заявление поддержали 280 нардепов, "против" проголосовали 19, "воздержались" пятеро.
Против голосовали 18 депутатов из ОПЗЖ и один внефракционный – недавно исключенный из Слуги народа Евгений Шевченко.
В заявлении Рады говорится, что власти Беларуси поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа, нарушили международные правила гражданской авиации и создали угрозу международной безопасности, в том числе – безопасности движения воздушного транспорта.
Рада решительно осудила действия Беларуси по принудительной посадке пассажирского лайнера и задержанию оппозиционера Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги.
Парламент призвал власти Беларуси немедленно освободить Протасевича и всех политических заключенных, прекратить произвол и пытки со стороны органов безопасности против задержанных, гарантировать уважение к правам человека в соответствии с международными обязательствами.
Рада заявила о полной поддержке действий Кабмина по запрету авиасообщения с Беларусью.
- 23 мая 2021-го режим Лукашенко с использованием истребителя вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С самолета спецслужбы сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его российскую спутницу Софию Сапегу. У Лукашенко отрицают, что причиной захвата самолета было желание арестовать Протасевича. РФ назвала "русофобией" намеки на ее причастность.
- В Ryanair заявили, что об "угрозе на борту самолета", из-за которой его посадили в Минске, сообщили диспетчеры Беларуси. Там также назвали принудительную посадку "угоном самолета" и заявили, что в Минске с борта также сошли агенты КГБ Беларуси.
- В Евросоюзе решили закрыть свое небо для беларуских самолетов. Ряд европейских авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью. 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью Украина, с 29 мая беларуские самолеты не могут использовать украинское авиапространство.
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