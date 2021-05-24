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Появились кадры, как вчера в Минске проходила финальная часть операции по задержанию Романа Протасевича, сооснователя оппозиционного Telegram-канала Беларуси NEXTA. Ради этого режим местного диктатора Александра Лукашенко поднял на перехват пассажирского рейса Ryanair Афины-Вильнюс истребитель и придумал историю о "заминированном самолете", чтобы принудительно посадить его в столице.

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Около 20 роликов из салона самолета и после вывода пассажиров выложила в сториз Instagram пользователь raselle_gr.

Самого момента задержания Протасевича на кадрах нет – это произошло уже после высадки пассажиров.

Он проходит в Беларуси по трем статьям местного Уголовного кодекса: "возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности", "организация массовых беспорядков" и "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок".

КГБ Беларуси включило его в список "причастных к террористической деятельности".

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Радыё Свабода и DW также показали сюжеты об этом с интервью пассажиров рейса после прилета в Вильнюс:

Пассажиры рейса Ryanair рассказали, как видели истребитель и как после посадки всех вывели и продержали вместе с маленькими детьми взаперти несколько часов, ничего не объясняя. По их словам, изначально было очевидно, что это инсценировка. Вот что они рассказали уже в Вильнюсе pic.twitter.com/gQ83PpnLY0 — DW на русском (@dw_russian) May 24, 2021

Telegram-каналы NEXTA освещают протесты против Лукашенко с 9 августа 2020-го, анонсируют акции. На канал NEXTA-Live подписаны более 1,2 млн юзеров, NEXTA – под 600 000.

В октябре 2020-го лояльный режиму суд в Беларуси признал канал NEXTA-Live экстремистским.

23 мая 2021-го режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.

С борта КГБ снял сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный тюремный срок, сам он не исключает казни.

Лидер оппозиции страны в изгнании Тихановская назвала это операцией спецслужб Лукашенко.

В ICAO заявили, что такой инцидент "может противоречить Чикагской конвенции".

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Евгений Пилипенко

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