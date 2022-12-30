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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 30 декабря

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 30 декабря - Фото
Удар шахеда по Киеву, 30 декабря (фото - Тимошенко, Telegram)

1. РФ НОЧЬЮ АТАКОВАЛА "ШАХЕДАМИ" КИЕВ И ОБЛАСТЬ: ОТРАБОТАЛА ППО, НО ПОВРЕЖДЕНО АДМИНЗДАНИЕ. Армия России ночью атаковала Киевскую область дронами-камикадзе Shahed-136, но противовоздушная оборона отразила удар (подробнее).

2. ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ВОССТАНОВИЛАСЬ ПОСЛЕ РАКЕТНОЙ АТАКИ ЗА ОДИН ДЕНЬ. Национальная энергетическая компания Укрэнерго заявила, что энергосистема Украины после ракетной атаки 29 декабря возобновилась за один день (подробнее).

3. КИЕВ ВЕРНУЛСЯ К ОТКЛЮЧЕНИЯМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ГРАФИКАМ. Киев с 30 декабря вернулся к отключениям электроэнергии по графикам, сообщила компания ДТЭК Киевские электросети (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ СТАВКИ — ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ РОССИИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ. Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего (подробнее).

5. В КИТАЕ НАЗНАЧИЛИ НОВОГО ГЛАВУ МИД – ЭТО ИХ БЫВШИЙ ПОСОЛ В ВАШИНГТОНЕ. Новым министром иностранных дел Китая вместо Ван И назначен Цинь Ган, бывший посол КНР в США (подробнее).

6. В ПЛЕНУ РФ НАХОДЯТСЯ 3400 ЗАЩИТНИКОВ, БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАЛИ 15 000 ВОЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ. В настоящее время известно о 3392 защитниках Украины, находящихся в российском плену, а без вести пропавшими вместе с гражданскими лицами насчитывается около 15 000 украинцев (подробнее).

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Вадим Ребрина
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