Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 4 ноября

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. В США СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА, ИДЕТ ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ – ХРОНИКА ОТ LIGA.NET. По итогам опросов с конца февраля этого года лидировал кандидат от демократов Джо Байден, но победителя назовет коллегия выборщиков (подробнее).

2. СУДЬЯ КСУ ОБНАРОДОВАЛ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ ВОПРОСУ Судья опубликовал проект решения, принятый судом за основу в рамках дела о толковании статей Конституции (подробнее).

3. ПРИВАТБАНК ОТСУДИЛ У "ПРИВАТОВЦЕВ" 4 МЛРД ГРН. Хозсуд Днепропетровской области удовлетворил иск государственного ПриватБанка к ООО с иностранными инвестициями Новофарм и компании Pointex Sale LLP (подробнее).

4. ОТСРОЧКА НЕ ПРОШЛА. ДЕПУТАТЫ ПРОВАЛИЛИ ГОЛОСОВАНИЕ О КАССОВЫХ АППАРАТАХ ДЛЯ ФОПОВ. Законопроект об отсрочке обязательного введения кассовых аппаратов для малого бизнеса был отправлен на доработку (подробнее).

5. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРЕДОСТАВИЛА КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ. Парламент утвердил законопроект, в котором предлагалось применять пониженную ставку НДС на уровне 7% при оказании услуг в сфере культуры (подробнее).

6. КОРОНАВИРУСНАЯ БОЛЕЗНЬ В УКРАИНЕ ЗА ПРОШЛЫЕ СУТКИ: СПЛОШНЫЕ РЕКОРДЫ. За минувшие сутки COVID-19 выявили у 9525 украинцев, всего же с начала эпидемии было зарегистрировано 420 617 случаев заражения (подробнее).

Читайте также главные тексты дня:

"Мама дышит". Как украинцы ищут кислород, чтобы спасти жизнь родным с диагнозом COVID-19

Пророссийский Кипр вдруг признал Православную церковь Украины, или Ползучая революция ПЦУ

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.