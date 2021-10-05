Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 5 октября

1. РАЗУМКОВА ОТСТРАНИЛИ ОТ ВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ РАДЫ. Председатель Верховной Рады отстранен от ведения двух ближайших пленарных заседаний. Вице-спикер Рады отметила, что по регламенту отстранение спикера может произойти в случае грубых или систематических нарушений регламента на пленарном заседании, а не на согласительном совете. (подробнее)

2. США ОТРЕАГИРОВАЛИ НА ЗАПОЛНЕНИЕ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2 ГАЗОМ. США вновь выступили против газопровода Северный поток–2, после того, как Россия объявила, что его начали заполнять газом. (подробнее)

3. НОВАЯ ПОЧТА ЗАПУСКАЕТ СОБСТВЕННУЮ АВИАКОМПАНИЮ. Компания Новая почта запускает собственную авиакомпанию Supernova Airlines. Рейсы будут осуществляться из аэропортов Борисполь и Львов. (подробнее)

4. КИТАЙ ОБЯЗАЛ БАНКИ АКТИВНЕЕ КРЕДИТОВАТЬ ЭНЕРГОКОМПАНИИ ИЗ-ЗА ДЕФИЦИТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Китай обязал банки увеличить финансирование угольных и энергетических компаний для производства угля и электроэнергии из-за дефицита энергоресурсов в стране. (подробнее)

5. НОВЫЙ УКРАИНСКИЙ ЛЕДОКОЛ JAMES CLARK ROSS ПРИБЫЛ В ОДЕССУ. Легендарный ледокол James Clark Ross прибыл в Украину и пришвартовался в одесском порту. Это первый ледокол, который за годы независимости появился "на вооружении" у украинских полярников. (подробнее)

6. НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ПО ФИЗИКЕ ВРУЧИЛИ ЗА ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛЮДЕЙ НА КЛИМАТ ЗЕМЛИ. Нобелевскую премию по физике в этом году получили Сюкуро Манабэ, Клаус Гассельманн и Джорджио Паризо "за новые методы описания сложных систем и прогнозирования их долгосрочного поведения". (подробнее)

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Наталия Медведева

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