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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 8 апреля

08.04.2021, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 8 апреля - Фото

1. СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2. США ПОДГОТОВИЛИ ДВА ПАКЕТА САНКЦИЙ. Минюст США утвердил два пакета санкций против российского газопровода Северный поток-2 – они будут представлены на рассмотрение Конгресса в мае (подробнее). 

2. МЕРКЕЛЬ ПРИЗВАЛА ПУТИНА УБРАТЬ ВОЙСКА ОТ ГРАНИЦ УКРАИНЫ. В КРЕМЛЕ ОБ ЭТОМ УМОЛЧАЛИ. Канцлер Германии призвала президента РФ расформировать российское военное подкрепление возле украинской границы (подробнее). 

3. ИСТОЧНИКИ СООБЩИЛИ, ЧТО ВИТРЕНКО НАПИСАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УХОДЕ. ОН ОТРЕАГИРОВАЛ. По информации СМИ, первый замминистра энергетики написал заявление на увольнение, сам Витренко назвал эти сведения слухами и манипуляцией (подробнее).

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОЮЗНИКИ УКРАИНЫ: РОССИЯ СРЫВАЕТ ПЕРЕМИРИЕ НА ДОНБАССЕ. Основные союзники Украины из НАТО провели онлайн-встречу по текущей напряженной ситуации на Донбассе, подтвердив свою "непоколебимую поддержку" (подробнее). 

5. ВАГОНЫ ИЗ РОССИИ ЧТО ИСКАЛО ГБР В ОФИСЕ УКРЗАЛИЗНЫЦИ. Госбюро расследований устроило обыск в центральном офисе Укрзализныци, причиной мог стать незаконный ввоз вагонов из России в Украину (подробнее). 

6. CONCORDE CAPITAL ВЕРНУЛ В УПРАВЛЕНИЕ НОВИНСКОМУ СЕТЬ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ АМСТОР. Инвестиционная группа Concorde Capital Мазепы и Smart Holding Новинского достигли соглашения о передаче в управление сети ТЦ Амстор оператору коммерческой недвижимости, входящего в состав Smart Holding (подробнее). 

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