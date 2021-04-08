Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 8 апреля

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2. МЕРКЕЛЬ ПРИЗВАЛА ПУТИНА УБРАТЬ ВОЙСКА ОТ ГРАНИЦ УКРАИНЫ. В КРЕМЛЕ ОБ ЭТОМ УМОЛЧАЛИ. Канцлер Германии призвала президента РФ расформировать российское военное подкрепление возле украинской границы (подробнее).

3. ИСТОЧНИКИ СООБЩИЛИ, ЧТО ВИТРЕНКО НАПИСАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УХОДЕ. ОН ОТРЕАГИРОВАЛ. По информации СМИ, первый замминистра энергетики написал заявление на увольнение, сам Витренко назвал эти сведения слухами и манипуляцией (подробнее).

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5. ВАГОНЫ ИЗ РОССИИ ЧТО ИСКАЛО ГБР В ОФИСЕ УКРЗАЛИЗНЫЦИ. Госбюро расследований устроило обыск в центральном офисе Укрзализныци, причиной мог стать незаконный ввоз вагонов из России в Украину (подробнее).

6. CONCORDE CAPITAL ВЕРНУЛ В УПРАВЛЕНИЕ НОВИНСКОМУ СЕТЬ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ АМСТОР. Инвестиционная группа Concorde Capital Мазепы и Smart Holding Новинского достигли соглашения о передаче в управление сети ТЦ Амстор оператору коммерческой недвижимости, входящего в состав Smart Holding (подробнее).

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Дарья Мостовая

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