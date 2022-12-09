Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 9 декабря

1. США ПРЕДОСТАВЯТ ПАКЕТ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ. США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $275 млн, он будет включать ракеты для HIMARS, 80 000 снарядов и внедорожники HMMWV (подробнее).

2. США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ ВСЕГО СОСТАВА ЦИК РОССИИ. Минфин США ввел санкции в отношении 15 членов Центризбиркома РФ, в том числе его председателя Эллы Памфиловой, а также функционеров, которые обеспечивали "фильтрационные мероприятия" на временно оккупированных территориях Украины (подробнее).

3. СИТУАЦИЯ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ ОСТАЕТСЯ СЛОЖНОЙ. Дефицит мощности в энергосистеме все еще значителен. Укрэнерго не гарантирует улучшения в выходные (подробнее).

4. НЕМЕЦКИЙ RHEINMETALL ПОСТРОИТ ДВА КОМПЛЕКСА ПВО SKYNEX ДЛЯ УКРАИНЫ. ЗРК Skynex предназначен для обеспечения противовоздушной обороны ближнего действия. Поставка систем запланирована на начало 2024 года (подробнее).

5. ТРОЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ТРУХАНОВА ПОЛУЧИЛИ ПОДОЗРЕНИЯ ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ. Трое заместителей мэра Одессы Геннадия Труханова – Михаил Кучук, Олег Брындак и Светлана Бедрега – получили подозрения в том, что брали взятки от задержанных ранее бизнесменов Бориса Кауфмана и Александра Грановского (подробнее).

6. ПРЕМЬЕР ИНДИИ ОТМЕНИЛ ЕЖЕГОДНУЮ ВСТРЕЧУ С ПУТИНЫМ ИЗ-ЗА ЯДЕРНЫХ УГРОЗ УКРАИНЕ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от традиционной ежегодной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным из-за ядерных угроз Кремля Украине (подробнее).

Наталія Медведєва

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