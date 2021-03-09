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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 9 марта

09.03.2021, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 9 марта - Фото

1. КОНГРЕСС США ТРЕБУЕТ ОТ ГОСДЕПА НОВЫХ САНКЦИЙ ПРОТИВ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. Старший республиканец в комитете по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол с несколькими однопартийцами обратился к госсекретарю Энтони Блинкену с призывом ввести дополнительные санкции в отношении ряда организаций, которые могут быть связаны со строительством газопровода Северный поток-2 (Подробнее). 

2. В ЕВРОАГЕНТСТВЕ МЕДПРЕПАРАТОВ СРАВНИЛИ SPUTNIK V С РУССКОЙ РУЛЕТКОЙ – В РФ ВОЗМУТИЛИСЬ. На прошлой неделе в Европейском агентстве лекарственных средств начали изучать российскую вакцину Sputnik V, поскольку ряд европейских стран одобрил ее к использованию. В итоге председатель правления ЕМА Криста Виртхумер-Хоче провела аналогию использования этой вакцины с русской рулеткой (Подробнее).

3. "ДОСТУПНАЯ ИПОТЕКА 7%". К ПРОГРАММЕ ПРИСОЕДИНЯТСЯ ЕЩЕ 12 БАНКОВ. К государственной программе "Доступная ипотека 7%" вскоре присоединятся еще 12 банков (Подробнее). 

4. ВЛАСТИ ЯПОНИИ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ ПРИЕЗДА ИНОСТРАННЫХ ЗРИТЕЛЕЙ НА ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Японское правительство выступило против приезда зарубежных зрителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио этим летом для предотвращения распространения COVID-19 в стране (Подробнее). 

5. МЕДВЕДЧУКА ДОПРОСИЛИ В СБУ. ВЕРОЯТНО, ИЗ-ЗА РАЗГОВОРА С СУРКОВЫМ – ИСТОЧНИК. Кума президента РФ Владимира Путина, а также главу политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука допросили в Службе безопасности Украины (Подробнее). 

6. ВАСЯНОВИЧ, ЛУЦИШИНА И АСЕЕВ. КТО И ЗА ЧТО ПОЛУЧИЛ ШЕВЧЕНКОВСКУЮ ПРЕМИЮ-2021. 9 марта в День рождения Тараса Шевченко комитет Шевченковской премии огласил лауреатов этого года. 

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Станислав Стороженко
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