Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 26 июля
- Подозреваемый в убийстве Фарион арестован без права на залог. Галицкий суд Львова избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион. Он арестован без права на внесение залога (подробнее).
- Пентагон ошибочно переоценил военную помощь Украине на $8,2 млрд. В Пентагоне обнаружили дополнительные бухгалтерские ошибки на $2 млрд в своих расчетах по боеприпасам, ракетам и другому оборудованию, предоставленному Украине (подробнее).
- Евросоюз передал Украине первые 1,5 млрд евро от замороженных активов России. Евросоюз 26 июля выделил Украине первый транш в размере 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов (подробнее).
- Силы обороны ударили ракетами по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму – фото, видео. В ночь на 26 июля Силы обороны нанесли ракетный удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму (подробнее).
- МАГАТЭ подтвердило отключение блока на Пивденноукраинской АЭС. На прошлой неделе второй блок ПАЭС был временно остановлен после срабатывания электрозащиты из-за неполадок с трансформатором (подробнее).
- Продажа яхты Медведчука сорвалась. АРМА объяснило, как будет действовать дальше. Агентство по розыску и менеджменту активов сотрудничает со Службой безопасности Украины с целью нового ареста яхты Royal Romance Виктора Медведчука в Хорватии. Об этом АРМА сообщило в ответе на запрос LIGA.net (подробнее).
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