Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 26 июля
Фото: Екатерина Трохимчук, Ґрати
  1. Подозреваемый в убийстве Фарион арестован без права на залог. Галицкий суд Львова избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион. Он арестован без права на внесение залога (подробнее).
  2. Пентагон ошибочно переоценил военную помощь Украине на $8,2 млрд. В Пентагоне обнаружили дополнительные бухгалтерские ошибки на $2 млрд в своих расчетах по боеприпасам, ракетам и другому оборудованию, предоставленному Украине (подробнее).
  3. Евросоюз передал Украине первые 1,5 млрд евро от замороженных активов России. Евросоюз 26 июля выделил Украине первый транш в размере 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов (подробнее).
  4. Силы обороны ударили ракетами по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму – фото, видео. В ночь на 26 июля Силы обороны нанесли ракетный удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму (подробнее).
  5. МАГАТЭ подтвердило отключение блока на Пивденноукраинской АЭС. На прошлой неделе второй блок ПАЭС был временно остановлен после срабатывания электрозащиты из-за неполадок с трансформатором (подробнее).
  6. Продажа яхты Медведчука сорвалась. АРМА объяснило, как будет действовать дальше. Агентство по розыску и менеджменту активов сотрудничает со Службой безопасности Украины с целью нового ареста яхты Royal Romance Виктора Медведчука в Хорватии. Об этом АРМА сообщило в ответе на запрос LIGA.net (подробнее).

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