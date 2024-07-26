Шість головних новин України та світу на 21:00 26 липня
- Підозрюваного у вбивстві Фаріон заарештовано без права на заставу. Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві екснардепки і мовознавиці Ірини Фаріон. Його заарештовано без права на внесення застави (детальніше).
- Пентагон помилково переоцінив військову допомогу Україні на $8,2 млрд. У Пентагоні виявили додаткові бухгалтерські помилки на $2 млрд у своїх розрахунках щодо боєприпасів, ракет та іншого обладнання, наданого Україні (детальніше).
- Євросоюз передав Україні перші 1,5 млрд євро від заморожених активів Росії. Євросоюз 26 липня виділив Україні перший транш у розмірі 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів (детальніше).
- Сили оборони вдарили ракетами по аеродрому "Саки" в окупованому Криму – фото, відео. У ніч проти 26 липня Сили оборони завдали ракетного удару по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму (детальніше).
- МАГАТЕ підтвердило відключення блоку на Південноукраїнській АЕС. Минулого тижня другий блок ПАЕС було тимчасово зупинено після спрацювання електрозахисту через неполадки з трансформатором (детальніше).
- Продаж яхти Медведчука зірвався. АРМА пояснило, як діятиме далі. Агентство з розшуку і менеджменту активів співпрацює зі Службою безпеки України з метою нового арешту яхти Royal Romance Віктора Медведчука в Хорватії. Про це АРМА повідомило у відповіді на запит LIGA.net (детальніше).
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