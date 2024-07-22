Шесть главных новостей Украины и мира на 22:00 22 июля
- ГУР атаковало нефтеперерабатывающий завод на Кубани – фото и видео последствий от источника. Атака на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе на Кубани 22 июля является спецоперацией Главного управления разведки. Об этом LIGA.net сообщил источник в Силах обороны. Степень поражения объектов военно-промышленного комплекса государства-агрессора уточняются, добавил он (подробнее).
- На кампанию Харрис задонатили уже почти $50 млн. Это рекорд для демократов с 2020 года. После того как президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки, американцы за несколько часов пожертвовали почти $50 млн на предвыборную кампанию вице-президента Камалы Харрис. Об этом свидетельствуют данные платформы для сборов ActBlue (подробнее).
- Украина договорилась о реструктуризации еврооблигаций: условия. Украина достигла принципиальных договоренностей с комитетом собственников еврооблигаций Украины по реструктуризации долга, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. На сайте Лондонской биржи сообщается, что реструктуризация будет касаться 13 серий непогашенных еврооблигаций Украины, а также непогашенных еврооблигаций Укравтодора (подробнее).
- Президент Азербайджана подтвердил готовность к транзиту газа через Украину. Украина и Европейский Союз обратились в Азербайджан с просьбой поставлять природный газ в Европу через Украину по истечении действующего контракта с Россией в конце года. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев (подробнее).
- Требований партнеров к Украине стало больше: Минфин обновил Матрицу реформ. Министерство финансов обновило Матрицу реформ – аналитический инструмент, позволяющий отслеживать выполнение требований международных партнеров в режиме реального времени. В обновленной Матрице – 314 реформ, которым соответствуют 520 индикаторов для выполнения. Во время запуска в июне этого года Матрица включала 206 реформ и 410 индикаторов (подробнее).
- Полиция пришла с обысками в КГГА из-за обрыва канатной дороги – фото. Правоохранители проводят обыски в службах Киевской городской государственной администрации, которые согласовали расположение канатной дороги в Киеве, где в результате обрыва троса погиб 20-летний мужчина (подробнее).
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