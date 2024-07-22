Шість головних новин України та світу на 22:00 22 липня
- ГУР атакувало нафтопереробний завод на Кубані – фото та відео наслідків від джерела. Атака на нафтопереробний завод у Туапсе на Кубані 22 липня є спецоперацією Головного управління розвідки. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Силах оборони. Ступінь ураження обʼєктів військово-промислового комплексу держави-агресорки наразі уточнюються, додав він (детальніше).
- На кампанію Гарріс задонатили вже майже $50 млн. Це рекорд для демократів з 2020 року. Після того як президент США Джо Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, американці за кілька годин пожертвували майже $50 млн на передвиборчу кампанію віцепрезидентки Камали Гарріс. Про це свідчать дані платформи для зборів ActBlue (детальніше).
- Україна домовилася про реструктуризацію єврооблігацій: умови. Україна досягла принципових домовленостей з комітетом власників єврооблігацій України щодо реструктуризації боргу, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. На сайті Лондонської біржі повідомляється, що реструктуризація стосуватиметься 13 серій непогашених єврооблігацій України, а також непогашених єврооблігацій Укравтодору (детальніше).
- Президент Азербайджану підтвердив готовність до транзиту газу через Україну. Україна та Європейський Союз звернулися до Азербайджану з проханням постачати природний газ до Європи через Україну після закінчення чинного контракту з Росією наприкінці року. Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв (детальніше).
- Вимог партнерів до України побільшало: Мінфін оновив Матрицю реформ. Міністерство фінансів оновило Матрицю реформ – аналітичний інструмент, який дає змогу відстежувати виконання вимог міжнародних партнерів у режимі реального часу. В оновленій Матриці – 314 реформ, яким відповідають 520 індикаторів до виконання. Під час запуску в червні цього року Матриця включала 206 реформ і 410 індикаторів (детальніше).
- Поліція прийшла з обшуками до КМДА через обрив канатної дороги – фото. Правоохоронці проводять обшуки у службах Київської міської державної адміністрації, які погодили розташування канатної дороги у Києві, де внаслідок обриву троса загинув 20-річний чоловік (детальніше).
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