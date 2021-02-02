Шкарлет: От моего имени звонят неизвестные и предлагают встретиться
Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что неизвестные люди звонят от его имени педагогам и госслужащим и предлагаются встретиться. Об этом министр написал в Telegram.
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"В последнее время участились случаи, когда неизвестные лица звонят педагогам, госслужащим и другим лицам и представляются мной. Говорят: "Вас беспокоит министр образования и науки Сергей Шкарлет", а дальше пытаются от моего имени договариваться о встрече", – сообщил Шкарлет.
Он отметил, что ему неизвестна цель "этих мошенников" и призвал коллег быть осторожными и в случае сомнений перезванивать в приемную министерства, номера телефонов которой опубликованы на официальном сайте МОН.
Шкарлет добавил, что юристы Минобразования прорабатывают вопрос о фейковых звонках и возможности обращения в правоохранительные органы.
- 11 января главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что аферисты от его имени пытаются вымогать деньги.
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