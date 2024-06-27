Шмыгаль отправил министров в прифронтовые регионы. Ранее Зеленский обещал им "разговор"

По словам Шмыгаля, по итогам таких поездок состоится слушание отчетов членов правительства по ситуации в ключевых областях

Денис Шмыгаль (Фото: ОП)

Премьер-министр Денис Шмыгаль, выполняя задание главы государства, поручил министрам безотлагательно совершить ряд рабочих поездок в регионы – особое внимание прифронтовым областям.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Это произошло после того, как президент Владимир Зеленский обвинил чиновников в том, что они "по полгода и больше" не были в прифронтовых общинах.

По словам Шмыгаля, по итогам таких поездок состоится слушание отчетов членов правительства о ситуации в ключевых сферах, в частности в социальной, энергетической, оборонной, медицинской, а также о подготовке к учебному году, состоянию укрытий, инфраструктуры и производства.

"По итогам этой работы, будем проводить региональные и выездные заседания правительства, на которых будут рассматриваться проблемные вопросы определенных областей", – добавил Шмыгаль.

Также во время поездки в Донецкую область Зеленский провел совещание по безопасности и ситуации в регионе и поручил направить больше дронов на Покровское направление фронта.

Читайте также: Донецкая ОВА рассказала о состоянии третьей линии обороны в регионе: Готова на 90%