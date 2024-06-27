Шмигаль відправив міністрів у прифронтові регіони. Раніше Зеленський обіцяв їм "розмову" в Києві

За словами Шмигаля, за підсумками таких поїздок відбудеться слухання звітів членів уряду щодо ситуації у ключових сферах

Денис Шмигаль (Фото: ОП)

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на виконання завдання глави держави доручив міністрам невідкладно здійснити низку робочих поїздок у регіони, особлива увага – прифронтовим областям.

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Це сталося після того, як президент Володимир Зеленський звинуватив посадовців у тому, що вони "по пів року й більше" не були у прифронтових громадах.

За словами Шмигаля, за підсумками таких поїздок відбудеться слухання звітів членів уряду щодо ситуації у ключових сферах, зокрема у соціальній, енергетичній, оборонній, медичній, а також щодо підготовки до навчального року, стану укриттів, інфраструктури та виробництва.

"За підсумками цієї роботи, будемо проводити регіональні та виїзні засідання уряду, на яких розглядатимуться проблемні питання визначених областей", – додав Шмигаль.

Також під час поїздки на Донеччину Зеленський провів нараду щодо безпеки та ситуації у регіоні та доручив направити більше дронів на Покровський напрямок фронту.

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