Шмыгаль: После победы нужна контрактная армия и военная подготовка для всех желающих

Украине после победы в войне против РФ необходима сильная контрактная армия, однако военная подготовка должна быть для всех желающих. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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По его словам, главными приоритетами в 2023 году будут оборона, безопасность и обеспечение армии — половина государственного бюджета будет направлена на обеспечение Вооруженных Сил Украины.

"Наша армия станет еще сильнее, мы активизируем новые закупки вооружений и техники. ВСУ переходят на стандарты НАТО непосредственно на поле боя, мы уже используем натовские принципы стратегического планирования, образования, подготовки подразделений — благодаря чему не только сдерживаем врага, но и освобождаем наши территории", — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что после победы Украина должна перейти к сильной контрактной армии, однако каждый должен иметь возможность получить знания и навыки на случай нового нападения противника.

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Дмитро Гриниченко

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