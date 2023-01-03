Шмыгаль: После победы нужна контрактная армия и военная подготовка для всех желающих
Украине после победы в войне против РФ необходима сильная контрактная армия, однако военная подготовка должна быть для всех желающих. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
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По его словам, главными приоритетами в 2023 году будут оборона, безопасность и обеспечение армии — половина государственного бюджета будет направлена на обеспечение Вооруженных Сил Украины.
"Наша армия станет еще сильнее, мы активизируем новые закупки вооружений и техники. ВСУ переходят на стандарты НАТО непосредственно на поле боя, мы уже используем натовские принципы стратегического планирования, образования, подготовки подразделений — благодаря чему не только сдерживаем врага, но и освобождаем наши территории", — сказал Шмыгаль.
Он отметил, что после победы Украина должна перейти к сильной контрактной армии, однако каждый должен иметь возможность получить знания и навыки на случай нового нападения противника.
- Президент Литвы Гитанас Науседа уверен, что победа Украины в войне уже близка, и заявил, что его страна продолжит оказывать ВСУ военную помощь.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украина нуждается в поддержке союзников больше, чем когда-либо.
- Ближайшие месяцы станут решающими в российско-украинской войне, и Нидерланды сделают все, чтобы помочь Украине победить, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
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