Шольц: Мобилизация в России – признак ее военных неудач

Россия объявляет частичную мобилизации, поскольку терпит военные неудачи в Украине. Такую оценку канцлера Германии Олафа Шольца сообщил представитель немецкого правительства, передает Taggeschau.

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"Все это можно объяснить только тем фактом, что российская атака на Украину не увенчалась успехом", – процитировал канцлера представитель правительства.

Российскому диктатору Владимиру Путина пришлось отойти от Киева и он не добился желаемого результата на востоке Украины, отметил спикер.

"Это признак того, что Украина очень эффективно защищает свою территориальную целостность и суверенитет, не в последнюю очередь из-за масштабной поддержки со стороны многих стран мира, особенно из Германии", – подытожил он.

Мобилизация – это плохой и неверный шаг, дальнейшая эскалация агрессивной войны против Украины, заявил вице-канцлер Роберт Хабек.

"Очевидно, что мы продолжим оказывать полную поддержку Украине в это трудное время", – заверил он.

Утром 21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России и о "поддержке" фейковых "референдумов" на захваченных территориях.

В ходе частичной мобилизации якобы будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов.

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Марко Сировой

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