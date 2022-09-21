Шольц: Мобилизация в России – признак ее военных неудач
Россия объявляет частичную мобилизации, поскольку терпит военные неудачи в Украине. Такую оценку канцлера Германии Олафа Шольца сообщил представитель немецкого правительства, передает Taggeschau.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Все это можно объяснить только тем фактом, что российская атака на Украину не увенчалась успехом", – процитировал канцлера представитель правительства.
Российскому диктатору Владимиру Путина пришлось отойти от Киева и он не добился желаемого результата на востоке Украины, отметил спикер.
"Это признак того, что Украина очень эффективно защищает свою территориальную целостность и суверенитет, не в последнюю очередь из-за масштабной поддержки со стороны многих стран мира, особенно из Германии", – подытожил он.
Мобилизация – это плохой и неверный шаг, дальнейшая эскалация агрессивной войны против Украины, заявил вице-канцлер Роберт Хабек.
"Очевидно, что мы продолжим оказывать полную поддержку Украине в это трудное время", – заверил он.
- Утром 21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России и о "поддержке" фейковых "референдумов" на захваченных территориях.
- В ходе частичной мобилизации якобы будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов.
Читайте также: Моравецкий: Если российский империализм понимает только силу – мы эту силу покажем
Комментарии