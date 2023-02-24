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Шольц: Путин должен признать недостижимость своей империалистической цели в Украине

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 12:53
Шольц: Путин должен признать недостижимость своей империалистической цели в Украине - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину заявил, что чем скорее российский диктатор Владимир Путин признает, что не добьется своей "империалистической цели", тем больше шансов на окончание войны. Об этом он написал в Twitter.

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"Россия уже год ведет беспощадную захватническую войну в Украине. Германия неуклонно стоит на стороне Украины – сегодня и в будущем. Чем раньше Путин признает, что его империалистическая цель не будет достигнута, тем больше шансов на окончание войны", – говорится в сообщении.

  • Президент Владимир Зеленский в своем сегодняшнем обращении к украинскому народу вспомнил главные вехи полномасштабного вторжения РФ в Украину, поблагодарил украинских защитников, партнеров, а также пообещал сделать все, чтобы освободить временно оккупированные территории и в этом году одержать победу.
  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что победой Украины станет прекращение существования России в нынешнем виде.
  • Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан заявил, что российские оккупанты уже проиграли войну против Украины и не смогут захватить Киев.
Вадим Ребрина
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