Шольц: Путин должен признать недостижимость своей империалистической цели в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину заявил, что чем скорее российский диктатор Владимир Путин признает, что не добьется своей "империалистической цели", тем больше шансов на окончание войны. Об этом он написал в Twitter.

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"Россия уже год ведет беспощадную захватническую войну в Украине. Германия неуклонно стоит на стороне Украины – сегодня и в будущем. Чем раньше Путин признает, что его империалистическая цель не будет достигнута, тем больше шансов на окончание войны", – говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский в своем сегодняшнем обращении к украинскому народу вспомнил главные вехи полномасштабного вторжения РФ в Украину, поблагодарил украинских защитников, партнеров, а также пообещал сделать все, чтобы освободить временно оккупированные территории и в этом году одержать победу.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что победой Украины станет прекращение существования России в нынешнем виде.

Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан заявил, что российские оккупанты уже проиграли войну против Украины и не смогут захватить Киев.

Вадим Ребрина

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