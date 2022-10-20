Шольц: Путин не выиграет войну тактикой выжженной земли, Украина будет успешно обороняться
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что РФ не сможет выиграть войну тактикой "выжженной земли" и выразил уверенность, что террор не остановит Украину. Об этом он сказал во время выступления в Бундестаге 20 октября, цитирует его Deutsche Welle.
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По словам Шольца, тактика террора не поможет России выиграть войну против Украины. Он отметил, что она "только укрепляет решимость и упорство" Украины и союзников.
"Российский бомбовый и ракетный террор является в конечном итоге поступком, совершенным из отчаяния, также как и мобилизация на войну российских мужчин", — заявил Шольц.
Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин "неприкрыто и абсолютно безответственно" угрожает миру применением ядерного оружия.
"Путин хочет посеять страх и расколоть единство Запада, но ошибается, считая его слабым. Европа и международные альянсы сильнее, чем когда-либо, и Путин не сможет достичь своих военных целей. Украина будет и дальше успешно обороняться. И мы ее поддержим – до тех пор пока это будет необходимо", — резюмировал канцлер.
- Предыдущий посол Украины в Берлине Мельник призвал Шольца создать альянс для поставок Украине танков Leopard 2.
- Канцлер в октябре назвал войну России против Украины частью "большого крестового похода Кремля на Запад".
- При этом Шольц осенью, на восьмом месяце полномасштабной войны, заявил, что "мы пытаемся докричаться до Путина, чтобы он закончил свою войну".
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