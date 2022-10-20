UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шольц: Путин не выиграет войну тактикой выжженной земли, Украина будет успешно обороняться

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 12:51
Шольц: Путин не выиграет войну тактикой выжженной земли, Украина будет успешно обороняться - Фото
Олаф Шольц (Фото: пресс-служба правительства ФРГ)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что РФ не сможет выиграть войну тактикой "выжженной земли" и выразил уверенность, что террор не остановит Украину. Об этом он сказал во время выступления в Бундестаге 20 октября, цитирует его Deutsche Welle.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Шольца, тактика террора не поможет России выиграть войну против Украины. Он отметил, что она "только укрепляет решимость и упорство" Украины и союзников. 

"Российский бомбовый и ракетный террор является в конечном итоге поступком, совершенным из отчаяния, также как и мобилизация на войну российских мужчин", — заявил Шольц.

Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин "неприкрыто и абсолютно безответственно" угрожает миру применением ядерного оружия. 

"Путин хочет посеять страх и расколоть единство Запада, но ошибается, считая его слабым. Европа и международные альянсы сильнее, чем когда-либо, и Путин не сможет достичь своих военных целей. Украина будет и дальше успешно обороняться. И мы ее поддержим – до тех пор пока это будет необходимо", — резюмировал канцлер. 

Читайте также: Армия Германии обучит до весны тысячи украинских военных – Шольц 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Украина Германия война владимир путин военная помощь олаф шольц
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 