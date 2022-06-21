Шольц: Путин опасается "искры демократии"

Российский диктатор Владимир Путин боится распространения "искры демократии" на его страну. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Muenchner Merkur.

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Шольц отметил, что Путин пытается добиться роспуска НАТО, разделения Европы и возвращения к миру, в котором доминируют сферы влияния.

Канцлера ФРГ спросили, примет ли Путин сближение Украины с Европейским Союзом.

"Президент России должен признать, что по соседству с ним существует сообщество правовых демократий, которое становится все ближе друг к другу, – сказал он. – Он явно опасается, что искра демократии распространится на его страну".

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Однако украинскому правительству еще предстоит выполнить ряд условий, прежде чем можно будет начать настоящие консультации по подготовке к членству. Саммит лидеров ЕС пройдет 23-24 июня.

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Наталия Медведева

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