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Шольц считает Путина ослабленным после бунта Пригожина

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 08:28
Шольц считает Путина ослабленным после бунта Пригожина - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что бунт главаря террористической группы Вагнера Евгения Пригожина ослабил положение российского диктатора Владимира Путина. Об этом Шольц сказал в интервью в эфире ARD, передает Handelsblatt.

Канцлер ФРГ полагает, что бунт "вагнеровцев" будет иметь долгосрочные последствия для России.

"В любом случае это, безусловно, будет иметь долгосрочные последствия для России. Я верю, что Путин ослабел", – сказал Шольц.

Канцлер Германии подчеркнул, что бунт наемников показал, что "в автократических структурах, в силовых структурах есть трещины и что Путин отнюдь не так прочно сидит в седле, как он постоянно утверждает".

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Наталья Медведева
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