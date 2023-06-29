Шольц считает Путина ослабленным после бунта Пригожина
29.06.2023, 08:28
Олаф Шольц (Фото: EPA)
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что бунт главаря террористической группы Вагнера Евгения Пригожина ослабил положение российского диктатора Владимира Путина. Об этом Шольц сказал в интервью в эфире ARD, передает Handelsblatt.
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Канцлер ФРГ полагает, что бунт "вагнеровцев" будет иметь долгосрочные последствия для России.
"В любом случае это, безусловно, будет иметь долгосрочные последствия для России. Я верю, что Путин ослабел", – сказал Шольц.
Канцлер Германии подчеркнул, что бунт наемников показал, что "в автократических структурах, в силовых структурах есть трещины и что Путин отнюдь не так прочно сидит в седле, как он постоянно утверждает".
- 24 июня 2023 года Пригожин заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам ЧВК Вагнера.
- Вечером того же дня Пригожин, при посредничестве беларуского диктатора Александра Лукашенко, договорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь.
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