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Шольц вважає Путіна ослабленим після бунту Пригожина

Этот материал также доступен на русском
29.06.2023, 08:28
Шольц вважає Путіна ослабленим після бунту Пригожина - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що бунт ватажка терористичної групи Вагнера Євгенія Пригожина послабив стан російського диктатора Володимира Путіна. Про це Шольц сказав в інтерв'ю в ефірі ARD, повідомляє Handelsblatt.

Канцлер ФРН вважає, що бунт "вагнерівців" матиме довгострокові наслідки для Росії.

"У будь-якому разі це, безумовно, матиме довгострокові наслідки для Росії. Я вірю, що Путін послабшав", – сказав Шольц.

Канцлер Німеччини наголосив, що бунт найманців показав, що "в автократичних структурах, у силових структурах є тріщини і що Путін аж ніяк не так міцно сидить у сідлі, як він постійно стверджує".

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Наталія Медведєва
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