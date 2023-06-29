Шольц вважає Путіна ослабленим після бунту Пригожина

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що бунт ватажка терористичної групи Вагнера Євгенія Пригожина послабив стан російського диктатора Володимира Путіна. Про це Шольц сказав в інтерв'ю в ефірі ARD, повідомляє Handelsblatt.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Канцлер ФРН вважає, що бунт "вагнерівців" матиме довгострокові наслідки для Росії.

"У будь-якому разі це, безумовно, матиме довгострокові наслідки для Росії. Я вірю, що Путін послабшав", – сказав Шольц.

Канцлер Німеччини наголосив, що бунт найманців показав, що "в автократичних структурах, у силових структурах є тріщини і що Путін аж ніяк не так міцно сидить у сідлі, як він постійно стверджує".

24 червня 2023 року Пригожин заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах ПВК Вагнера.

Увечері того самого дня Пригожин за посередництва білоруського диктатора Олександра Лукашенка домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі.

Читайте також: Розбір | "Ми готові". Що вагнерівці в Білорусі можуть означати для України

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.