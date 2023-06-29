Шольц вважає Путіна ослабленим після бунту Пригожина
29.06.2023, 08:28
Олаф Шольц (Фото: EPA)
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що бунт ватажка терористичної групи Вагнера Євгенія Пригожина послабив стан російського диктатора Володимира Путіна. Про це Шольц сказав в інтерв'ю в ефірі ARD, повідомляє Handelsblatt.
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Канцлер ФРН вважає, що бунт "вагнерівців" матиме довгострокові наслідки для Росії.
"У будь-якому разі це, безумовно, матиме довгострокові наслідки для Росії. Я вірю, що Путін послабшав", – сказав Шольц.
Канцлер Німеччини наголосив, що бунт найманців показав, що "в автократичних структурах, у силових структурах є тріщини і що Путін аж ніяк не так міцно сидить у сідлі, як він постійно стверджує".
- 24 червня 2023 року Пригожин заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах ПВК Вагнера.
- Увечері того самого дня Пригожин за посередництва білоруського диктатора Олександра Лукашенка домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі.
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