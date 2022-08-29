Шольц выступил за создание единой европейской системы ПВО

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет построить новую общеевропейскую систему противовоздушной обороны. Общий "железный купол" мог бы защитить Европу от воздушных опасностей лучше, чем если бы каждая страна строила собственную ПВО, заявил Шольц в понедельник во время выступления в Карловом университете в Праге, пишет RND.

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К тому же такая система будет дешевле, сказал он.

Шольц рассказал, что в ближайшие годы Германия собирается инвестировать значительные суммы в противовоздушную оборону. Деньги для инвестиций планируется взять из оборонного фонда в размере 100 млрд. евро, который страна создает для модернизации и усиления своей армии.

Немецкий канцлер рассчитывает, что система ПВО изначально будет проектироваться таким образом, чтобы европейские соседи также могли принять в ней участие.

Среди потенциальных партнеров он назвал Нидерланды, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву, Чехию, Словакию и страны Скандинавии.

По словам немецкого канцлера, Европе придется "наверстывать упущенное" в защите от угроз из воздуха и космоса.

Важность современной противовоздушной обороны продемонстрировала полномасштабная российско-украинская война. За первые шесть месяцев боевых действий Россия выпустила по Украине около 3500 ракет, говорил президент Владимир Зеленский. Они нанесли значительные разрушения и, в частности, полностью уничтожили нефтеперерабатывающую отрасль Украины.

По оценкам разведки, в России до сих пор остается около половины запасов ракет, которые были до войны в Украине.

Осенью Украина получит первые западные системы ПВО – американо-норвежские NASAMS и немецкие IRIS-T.

Андрей Водяный

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