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Шольц задумался о покупке "Железного купола" для Германии – BILD

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 07:27
Шольц задумался о покупке
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц рассматривает возможность закупки противоракетной системы "Железный купол". Об этом сообщает BILD.

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Журналисты отметили, что Шольц инициировал создание специального фонда на 100 млрд евро для модернизации армии ФРГ. Однако у "Железного купола" есть недостаток для Германии: система рассчитана на сценарий атаки с расстояния около 70 км, это значит, что агрессор должен быть уже в ФРГ.

В то же время есть альтернативная система Arrow 3 (Стрела-3). Эту гиперзвуковую ракету разрабатывают США и Израиль. Производитель отмечает, что комплекс сможет перехватить ядерную ракету на расстоянии до 2000 км, даже за пределами атмосферы в космосе.

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Марк Сировой
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бундесвер про Железный купол олаф шольц Arrow 3
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