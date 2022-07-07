Шольц задумался о покупке "Железного купола" для Германии – BILD

Канцлер Германии Олаф Шольц рассматривает возможность закупки противоракетной системы "Железный купол". Об этом сообщает BILD.

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Журналисты отметили, что Шольц инициировал создание специального фонда на 100 млрд евро для модернизации армии ФРГ. Однако у "Железного купола" есть недостаток для Германии: система рассчитана на сценарий атаки с расстояния около 70 км, это значит, что агрессор должен быть уже в ФРГ.

В то же время есть альтернативная система Arrow 3 (Стрела-3). Эту гиперзвуковую ракету разрабатывают США и Израиль. Производитель отмечает, что комплекс сможет перехватить ядерную ракету на расстоянии до 2000 км, даже за пределами атмосферы в космосе.

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Марк Сировой

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