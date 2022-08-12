Шредер подал в суд на Бундестаг – требует вернуть привилегии экс-канцлера

Канцлер Германии в 1998-2005 годах Герхард Шредер подал иск с требованием к Бундестагу восстановить недавно отозванные у него привилегии бывшего главы правительства. Об этом агентству dpa заявил адвокат Михаэль Нагель, пишет Deutsche Welle.

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Шредер требует, чтобы ему как экс-канцлеру вернули госфинансирование офиса и восстановили штат сотрудников.

Все бывшие главы правительства Германии, покидая свой пост, по закрепленной в законе традиции получают финансируемый государством офис. Однако все три партии, входящие в правящую коалицию действующего канцлера Олафа Шольца, согласились с предложением бундестага закрыть бюро Шредера в связи с его отказом, несмотря на военное вторжение России в Украину, дистанцироваться от российского диктатора Владимира Путина.

В мае бюджетный комитет Бундестага принял решение закрыть финансируемое из федерального бюджета бюро бывшего канцлера Германии. Комитет отметил, что "бывший канцлер Шредер больше не выполняет никаких обязанностей, вытекающих из его прежней должности, поэтому его офис будет закрыт".

Согласно опубликованным ранее официальным данным, офис Шредера в 2021 году получил из бюджета Германии 407 000 евро только на зарплаты сотрудников.

24 апреля 2022 года Шредер заявил, что не считает правильным дистанцироваться от Путина.

Сотрудники офиса Шредера подали заявления об увольнении в знак протеста против его отказа осудить вторжение России в Украину и выйти из российского газового лобби.

10 июля Шредер заявил, что намерен поддерживать связь с Путиным, несмотря на агрессивную войну РФ против Украины.

8 августа специальная комиссия Социал-демократической партии Германии (СДПГ) не нашла оснований для осуждения или исключения Шредера из СДПГ.

Сергей Бережной

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