Штаб ООС: Ситуация на Донбассе под контролем, идут успешные оборонительные бои

По состоянию на 07:00, 25 февраля, ситуация в Донецком оперативном районе остается контролируемой, сообщает штаб ООС.

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Российские войска продолжают обстреливать позиции Объединенных сил, города и объекты гражданской инфраструктуры.

В районе Счастья, Станицы Луганской, Лобачевого и Беловодска ночью вражеские диверсионно-разведывательные группы неоднократно пытались зайти в тыл наших войск, но были своевременно обнаружены и уничтожены.

Украинские защитники нанесли артиллерийские удары по огневым позициям и скоплениям российской техники. Информация о потерях противника уточняется.

Объединенные силы уверенно удерживают позиции и дают достойный отпор захватчикам.

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Сергей Бережной

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