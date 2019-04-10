Штаб Порошенко: Позиция Зеленского – большая загадка

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Позиция кандидата в президенты Владимира Зеленского напоминает уравнение со сплошными неизвестными, а состав его команды – вызывает большой общественный интерес, поскольку "кто и что в результате сможет вылепить из этого пластилина, остается большой загадкой". Об этом сегодня на брифинге заявил спикер предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев.

"Поскольку команда тщательно скрывает от общества самого кандидата, а позиция кандидата Зеленского напоминает уравнение со сплошными неизвестными, то состав свиты, которая будет играть за этого короля, вызывает большой общественный интерес", - сказал он.

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Комментируя обнародованный вчера состав экспертов команды Зеленского, Медведев сравнил его с Ноевым ковчегом - по его словам, в него вошли как сторонники евроатлантической интеграции, так и люди, которые еще несколько лет назад открыто декларировали свою принадлежность к русскому миру. Особую обеспокоенность Медведев выразил по поводу экспертов по гуманитарным вопросам.

Он также добавил, что в списке экспертов профессионалы высокого уровня, которых он хотел бы видеть и в штабе Порошенко.

Ранее сегодня в штабе Зеленского опровергли информацию о том, что уже приняли ряд кадровых решений на случай его победы во втором туре президентских выборов 21 апреля.

Заявление стало реакцией на материал LIGA.net - План Зеленского. Первые десять решений в случае победы, в котором, в том числе, речь шла о возможных кадровых назначениях: МИД может возглавить экс-министр финансов Александр Данилюк, ГПУ - экс-прокурор США Марта Борщ, либо экс-глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши, а СБУ - Игорь Смешко.