Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.04.2019, 14:30

Штаб Зеленского ответил на слухи о премьерстве Тимошенко

Штаб Зеленского ответил на слухи о премьерстве Тимошенко - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

"У Юлии Владимировны не хватает "штыков", - сказали в штабе Зеленского

Реклама
Реклама

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского опровергли информацию о том, что в случае его победы Юлия Тимошенко будет назначена премьер-министром. Об этом в ходе брифинга заявил спикер штаба Дмитрий Разумков, сообщает корреспондент Укринформа.

"О каком премьерство (Юлии Тимошенко, - ред.) мы можем сейчас говорить, если премьерство - это, в первую очередь, соглашение и коалиция в Верховной Раде. При всем уважении, но у Юлии Владимировны не хватает "штыков". А партия Слуга народа в большом объеме появится только осенью", - заявил Разумков.

Реклама

Народный депутат Мустафа Найем в Telegram ранее сообщил, что Тимошенко и Зеленский якобы ведут переговоры об объединении усилий во втором туре президентских выборов.

Кандидаты Владимир Зеленский и Петр Порошенко выходят во второй тур выборов, свидетельствуют результаты обработки ЦИК 70,61% протоколов.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, выборы, премьер-министр, юлия тимошенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 