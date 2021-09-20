Штайнмайер посетит Украину по приглашению Зеленского 6 октября
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Украину по приглашению президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба канцелярии президента ФРГ.
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Известно, что Штайнмайер вместе с супругой Эльке Бюденбендер отправятся в Украину по приглашению Зеленского 6 октября. В рамках рабочего визита запланировано участие гостей в мероприятии, посвященном 80-летию массовых убийств в Бабьем Яру.
Помимо церемонии в мемориальном центре Холокоста, также запланированы обсуждения с участниками мероприятия.
Более подробную информацию о программе визита в канцелярии ФРГ обещают обнародовать позже. Пресс-служба Офиса президента Украины пока не сообщала о предстоящем визите Штайнмайера.
- 22 августа 2021-го в Киеве прошла встреча президента Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Они говорили о Северном потоке-2, реформах в Украине, ситуации в Афганистане, но приоритетной темой было мирное урегулирование на Донбассе.
- 21 сентября в Генеральном консульстве Польши в Нью-Йорке Зеленский встретится в США с лидерами Польши Анджеем Дудой, Молдовы – Майей Санду, а также премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
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