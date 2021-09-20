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Штайнмайер посетит Украину по приглашению Зеленского 6 октября

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 16:46
Штайнмайер посетит Украину по приглашению Зеленского 6 октября - Фото
Зеленский и Штайнмайер (Фото - Офис президента)

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Украину по приглашению президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба канцелярии президента ФРГ.

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Известно, что Штайнмайер вместе с супругой Эльке Бюденбендер отправятся в Украину по приглашению Зеленского 6 октября. В рамках рабочего визита запланировано участие гостей в мероприятии, посвященном 80-летию массовых убийств в Бабьем Яру.

Помимо церемонии в мемориальном центре Холокоста, также запланированы обсуждения с участниками мероприятия.

Более подробную информацию о программе визита в канцелярии ФРГ обещают обнародовать позже. Пресс-служба Офиса президента Украины пока не сообщала о предстоящем визите Штайнмайера.

СПРАВКА. В конце 2015 года тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил вариант реализации минских соглашений, главным пунктом которого является предоставление Донбассу "особого статуса через честные, демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ". Этот формат получил название "формула Штайнмайера". В октябре 2019 года Украина согласилась с формулой Штайнмайера, но в законодательство она все еще не имплементирована.
  • 22 августа 2021-го в Киеве прошла встреча президента Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Они говорили о Северном потоке-2, реформах в Украине, ситуации в Афганистане, но приоритетной темой было мирное урегулирование на Донбассе.
  • 21 сентября в Генеральном консульстве Польши в Нью-Йорке Зеленский встретится в США с лидерами Польши Анджеем Дудой, Молдовы – Майей Санду, а также премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. 

Читайте также: РФ сорвала заседание ТКГ: хотела обсуждать некий "план" боевиков, а не формулу Штайнмайера

Оксана Житнюк
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визит Владимир Зеленский Германия Франк-Вальтер Штайнмайер
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