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Штайнмайер защищает Шольца за "осторожный" подход по танкам. Боится обострения войны

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 11:23
Штайнмайер защищает Шольца за
Франк-Вальтер Штайнмайер и Олаф Шольц (Фото: EPA)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заступился за канцлера Олафа Шольца и его "осторожный" подход в вопросе передачи Украине танков Leopard 2. Об этом он сообщил в интервью Wirtschaftswoche, которое цитирует канал ARD.

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По его словам, правительство Шольца отстаивает правильный и осторожный подход к поставкам тяжелого вооружения Украине. 

"Каждый ответственный политик должен задать себе вопрос, когда и при каких обстоятельствах конфликт может резко обостриться. Это следует учитывать, а также оценить влияние цены отсутствия поддержки", — сказал Штайнмайер.

Он отметил, что Германия постоянно и существенно оказывает поддержку Украине.

Одновременно немецкий президент заявил, что ФРГ вела ошибочную политику в отношении РФ и диктатора Владимира Путина

"Было ошибкой не осознать достаточно рано, насколько радикально Путин изменил свое мировоззрение и что ради своих имперских целей он рискует разорением своей страны. Путин объявил Запад своим врагом — из этого надо делать выводы", — резюмировал он.

Смотрите также: В ожидании Рамштайна. Получит ли Украина западные танки – видео LIGA.net

Дмитро Гриниченко
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Германия война танки Франк-Вальтер Штайнмайер военная помощь олаф шольц Leopard 2
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