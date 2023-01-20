Штайнмайер защищает Шольца за "осторожный" подход по танкам. Боится обострения войны

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заступился за канцлера Олафа Шольца и его "осторожный" подход в вопросе передачи Украине танков Leopard 2. Об этом он сообщил в интервью Wirtschaftswoche, которое цитирует канал ARD.

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По его словам, правительство Шольца отстаивает правильный и осторожный подход к поставкам тяжелого вооружения Украине.

"Каждый ответственный политик должен задать себе вопрос, когда и при каких обстоятельствах конфликт может резко обостриться. Это следует учитывать, а также оценить влияние цены отсутствия поддержки", — сказал Штайнмайер.

Он отметил, что Германия постоянно и существенно оказывает поддержку Украине.

Одновременно немецкий президент заявил, что ФРГ вела ошибочную политику в отношении РФ и диктатора Владимира Путина.

"Было ошибкой не осознать достаточно рано, насколько радикально Путин изменил свое мировоззрение и что ради своих имперских целей он рискует разорением своей страны. Путин объявил Запад своим врагом — из этого надо делать выводы", — резюмировал он.

18 января сообщалось, что Шольц якобы готов поставить Украине танки Leopard при условии, что США передут Украине американские танки Abrams.

На встрече Рамштайн несколько стран объявят об отправке Украине "сотен бронемашин", в том числе танков Leopard, сказал 19 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Новый министр обороны Германии Борис Писториус не считает, что решение о поставках Украине танков Leopard как-то связано с поставками танков Abrams от США.

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Дмитро Гриниченко

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