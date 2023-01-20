Штайнмайер защищает Шольца за "осторожный" подход по танкам. Боится обострения войны
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заступился за канцлера Олафа Шольца и его "осторожный" подход в вопросе передачи Украине танков Leopard 2. Об этом он сообщил в интервью Wirtschaftswoche, которое цитирует канал ARD.
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По его словам, правительство Шольца отстаивает правильный и осторожный подход к поставкам тяжелого вооружения Украине.
"Каждый ответственный политик должен задать себе вопрос, когда и при каких обстоятельствах конфликт может резко обостриться. Это следует учитывать, а также оценить влияние цены отсутствия поддержки", — сказал Штайнмайер.
Он отметил, что Германия постоянно и существенно оказывает поддержку Украине.
Одновременно немецкий президент заявил, что ФРГ вела ошибочную политику в отношении РФ и диктатора Владимира Путина.
"Было ошибкой не осознать достаточно рано, насколько радикально Путин изменил свое мировоззрение и что ради своих имперских целей он рискует разорением своей страны. Путин объявил Запад своим врагом — из этого надо делать выводы", — резюмировал он.
- 18 января сообщалось, что Шольц якобы готов поставить Украине танки Leopard при условии, что США передут Украине американские танки Abrams.
- На встрече Рамштайн несколько стран объявят об отправке Украине "сотен бронемашин", в том числе танков Leopard, сказал 19 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
- Новый министр обороны Германии Борис Писториус не считает, что решение о поставках Украине танков Leopard как-то связано с поставками танков Abrams от США.
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