Шумер: Лидерство США не пошатнется – Путин пожалеет о сомнении в американской решимости

Чак Шумер (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что одобрение Сенатом законопроекта, предусматривающего помощь Украине, Израилю и Тайваню в $95 млрд, является одним из исторических и последовательных решений, когда-либо одобрявшихся в Верхней палате Конгресса США. Он подчеркнул, что этим законопроектом "Сенат заявляет, что американское лидерство не пошатнется и не потерпит поражение".

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"Это была долгая ночь, долгие выходные и долгие несколько месяцев, но наступил новый день – и наши усилия были более чем достойны того. Сегодня мы стали свидетелями принятия одного из самых исторических и важных законопроектов, которые когда-либо проходили через Сенат", – заявил он.

По словам Шумера, одобрением этого законопроекта Сенат сдержал свое слово украинцам, которым крайне необходимы поставки оружия. Также он подчеркнул, что США сделают так, чтобы российский диктатор Владимир Путин "пожалел, что поставил под сомнение американскую решимость".

"И мы даем понять другим, таким как лидер Китая Си Цзиньпин, не тестировать нашу решимость. И мы также посылаем четкий двухпартийный сигнал нашей решимости нашим союзникам по НАТО", – подчеркнул он и выразил уверенность, что если спикер Палаты представителей Майк Джонсон вынесет на голосование этот законопроект, то он также будет одобрен мощной двухпартийной поддержкой.

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Шумер отметил, что сегодня США стали свидетелем одного из исторических и последовательных законопроектов, которые когда-либо были приняты в Сенате.

"Точно уже прошли годы или даже десятилетия, с тех пор когда Сенат одобрил законопроект, который настолько влияет не только на нашу нацбезопасность, безопасность наших союзников, но и на безопасность демократии Запада", – подчеркнул он и отметил, что если США хотят, чтобы мир оставался безопасным местом для свободы, демократических принципов и будущего процветания – тогда "Америка должна показывать пример".

Общее распределение помощи Украины в законопроекте об иностранном финансировании перед голосованием приводила глава посольства в США Оксана Маркарова.

13 февраля Сенат США в финальном голосовании поддержал законопроект об иностранном финансировании, который предусматривает $60,06 млрд в поддержку Украины, в том числе $7,85 млрд на прямую бюджетную помощь. Рассмотрение этого вопроса длилось с 8 февраля.

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