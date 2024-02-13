Кулеба подякував Сенату США за схвалення законопроєкту. Шмигаль: $50 млрд на оборонну підтримку

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на схвалення в Сенаті США пакетного законопроєкту, до якого входять $60 млрд на підтримку України. Очільник МЗС вважає це сигналом "непохитної двопартійної підтримки", написав він у соцмережі X (раніше Twitter). Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що завдяки цьому пакету, в України буде більше зброї, техніки та боєприпасів для військових.

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"Цей сигнал непохитної двопартійної підтримки є дуже потрібним і цінним", – заявив він та наголосив, що Україна очікує на подальші кроки, спрямовані на протидію російській агресії, наближення справедливого миру в Україні та підтримку міжнародного порядку.

Шмигаль зазначив, що основна частина суми, а саме $50 млрд — це оборонна підтримка.

"Буде ще більше зброї, техніки та боєприпасів для наших захисників. Інша частина допомоги буде спрямована на пряму бюджетну підтримку та інші програми, що допоможе Україні залишатися економічно стійкою", – написав він.

Кулеба також висловив вдячність Чаку Шумеру, Мітчу Макконнеллу, а також усім сенаторам "за підтримку не лише додаткової допомоги Україні, але й глобальної позиції та сили Америки".

Президент Володимир Зеленський також відреагував на цю подію та наголосив, що подальша допомога США дозволяє рятувати життя українців від російської агресії.