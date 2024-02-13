Кулеба об одобрении Сенатом законопроекта: Сигнал твердой двухпартийной поддержки ценен

Глава МИД Кулеба также выразил благодарность Чаку Шумеру, Митчу Макконнеллу, а также всем сенаторам

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на одобрение в Сенате США пакетного законопроекта, в который входят $60 млрд в поддержку Украины. Глава МИД считает это сигналом "непреклонной двухпартийной поддержки", написал он в соцсети X (ранее Twitter).

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"Этот сигнал непоколебимой двухпартийной поддержки очень нужен и ценен", – заявил он и подчеркнул, что Украина ожидает дальнейших шагов, направленных на противодействие российской агрессии, приближение справедливого мира в Украине и поддержку международного порядка.

Он также выразил благодарность Чаку Шумеру, Митчу Макконнеллу, а также всем сенаторам "за поддержку не только дополнительной помощи Украине, но и глобальной позиции и силы Америки".

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на это и подчеркнул, что дальнейшая помощь США позволяет спасать жизнь украинцев от российской агрессии.