Кулеба об одобрении Сенатом законопроекта: Сигнал твердой двухпартийной поддержки ценен
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на одобрение в Сенате США пакетного законопроекта, в который входят $60 млрд в поддержку Украины. Глава МИД считает это сигналом "непреклонной двухпартийной поддержки", написал он в соцсети X (ранее Twitter).
"Этот сигнал непоколебимой двухпартийной поддержки очень нужен и ценен", – заявил он и подчеркнул, что Украина ожидает дальнейших шагов, направленных на противодействие российской агрессии, приближение справедливого мира в Украине и поддержку международного порядка.
Он также выразил благодарность Чаку Шумеру, Митчу Макконнеллу, а также всем сенаторам "за поддержку не только дополнительной помощи Украине, но и глобальной позиции и силы Америки".
Президент Владимир Зеленский также отреагировал на это и подчеркнул, что дальнейшая помощь США позволяет спасать жизнь украинцев от российской агрессии.
- Поскольку Конгресс до сих пор не мог утвердить пакет помощи Украине в размере $60 млрд, США пришлось прекратить поставки боеприпасов и ракет для ВСУ. Об этом 12 января заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
- Общее распределение помощи Украины в законопроекте об иностранном финансировании перед голосованием приводила глава посольства в США Оксана Маркарова.
- 13 февраля Сенат США в финальном голосовании поддержал законопроект об иностранном финансировании, который предусматривает $60,06 млрд в поддержку Украины, в том числе $7,85 млрд на прямую бюджетную помощь. Рассмотрение этого вопроса длилось с 8 февраля.