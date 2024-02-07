Пентагон о последствиях провала голосования за помощь для Украины: КНР увеличит провокацию

Представительница Пентагона заявила, что российский диктатор Путин не остановится в своем стремлении к власти и контролю за пределами Украины

Сабрина Сингх (Фото: Пентагон)

Представительница Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Китай следит за тем, как США поддерживают Украину в условиях войны, развязанной Россией. Она подчеркнула: если США дрогнут – КНР "будет смело предпринимать еще больше провокационных действий в Индо-Тихоокеанском регионе".

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"Если США прекратят поддержку Украины, мы должны четко отдавать себе отчет в последствиях", – заявила Сингх и отметила, что российский диктатор Владимир Путин не остановится в своем стремлении к власти и контролю за пределами Украины в направлении НАТО.

"Если он нападет на союзника по Альянсу, мы окажемся в прямом конфликте (с Россией. – Ред.), поскольку преданы защите каждого сантиметра НАТО", – сообщила она.

Сингх, в частности, добавила, что США могут действовать ответственно и заплатить сейчас, чтобы помочь Украине, или заплатить гораздо более высокую цену позже, чтобы противодействовать более серьезным последствиям.

Накануне издание Bloomberg со ссылкой на собеседников, ознакомленных с переговорами, сообщило, что сенаторы-республиканцы после 90-минутного заседания 5 февраля заявили, что запланированное на 7 февраля голосование по законопроекту о предоставлении, в частности, помощи Украине слишком преждевременное.

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5 февраля Сенат США обнародовал пакет на $118,28 млрд, из которых $60,06 млрд – на поддержку Украины. Документ объединяет политику охраны границ с помощью в военное время для Украины, Израиля и других союзников США. Президент США Джо Байден призвал Конгресс "объединиться и быстро принять это двухпартийное соглашение".

В понедельник спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон заявил, что "увидел достаточно" и не будет ставить на голосование представленный в Сенате законопроект относительно дополнительного финансирования на нужды нацбезопасности, в частности на поддержку Украины и Израиля. Также он написал, что по этому закону "граница никогда не закроется".

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