Пентагон про наслідки провалу голосування за допомогу для України: КНР збільшить провокацію

Представниця Пентагону Сінгх заявила, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться у своєму прагненні до влади й контролю за межами України в напрямку НАТО

Сабріна Сінгх (Фото: Пентагон)

Представниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Китай стежить за тим, як США підтримують Україну в умовах війни, розв'язаної Росією. Вона наголосила: якщо США здригнуться – КНР "буде сміливо робити ще більше провокаційних дій в Індо-Тихоокеанському регіоні".

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"Якщо США припинять підтримку України, ми повинні чітко усвідомлювати наслідки", – заявила Сінгх та зазначила, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться у своєму прагненні до влади й контролю за межами України в напрямку НАТО.

"Якщо він нападе на союзника по Альянсу, ми опинимося в прямому конфлікті (з Росією. — Ред.), оскільки віддані захисту кожного сантиметра НАТО", — повідомила вона.

Сінгх, зокрема, додала, що США можуть діяти відповідально і заплатити зараз, щоб допомогти Україні, чи заплатити набагато вищу ціну пізніше, щоб протидіяти більш серйозним наслідкам.

Напередодні видання Bloomberg із посиланням на співрозмовників, які ознайомлені з переговорами, повідомило, що сенатори-республіканці після 90-хвилинного засідання 5 лютого заявили, що заплановане на 7 лютого голосування щодо законопроєкту про надання, зокрема, допомоги Україні є надто раннім.

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5 лютого Сенат США оприлюднив пакет на $118,28 млрд, з яких $60,06 млрд – на підтримку України. Документ поєднує політику охорони кордонів з допомогою у воєнний час для України, Ізраїлю та інших союзників США. Президент США Джо Байден закликав Конгрес "об'єднатися і швидко ухвалити цю двопартійну угоду".

У понеділок спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон заявив, що "побачив достатньо" та не ставитиме на голосування представлений у Сенаті законопроєкт щодо додаткового фінансування на потреби нацбезпеки, зокрема на підтримку України та Ізраїлю. Також він написав, що за цим законом "кордон ніколи не закриється".

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