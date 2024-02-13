Шумер: Лідерство США не похитнеться – Путін пошкодує про сумнів у американській рішучості

Чак Шумер (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що схвалення Сенатом законопроєкту, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 млрд, є одним з історичних і послідовних рішень, які коли-небудь схвалювалися у Верхній палаті Конгресу США. Він наголосив, що цим законопроєктом "Сенат заявляє, що американське лідерство не похитнеться й не зазнає поразки".

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"Це була довга ніч, довгі вихідні та довгі кілька місяців, але настав новий день – і наші зусилля були більш ніж варті того. Сьогодні ми стали свідками ухвалення одного з найбільш історичних і важливих законопроєктів, які коли-небудь проходили через Сенат", – заявив він.

За словами Шумера, схваленням цього законопроєкту Сенат дотримався свого слова українцям, яким край необхідні постачання зброї. Також він наголосив, що США зробить так, щоб російський диктатор Володимир Путін "пошкодував, що поставив під сумнів американську рішучість".

"І ми даємо зрозуміти іншим, таким як лідер Китаю Сі Цзіньпін, не тестувати нашу рішучість. І ми також надсилаємо чіткий двопартійний сигнал нашої рішучості нашим союзникам по НАТО", – наголосив він та висловив впевненість, що якщо спікер Палати представників Майк Джонсон винесе на голосування цей законопроєкт, то він також буде схвалений потужною двопартійною підтримкою.

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Шумер наголосив, що сьогодні США стали свідком одного з історичних і послідовних законопроєктів, які коли-небудь були ухвалені у Сенаті.

"Точно вже минули роки або навіть десятиліття, відтоді коли Сенат схвалив законопроєкт, який настільки впливає не тільки на нашу нацбезпеку, безпеку наших союзників, а й на безпеку демократії Заходу", – наголосив він та зауважив, що якщо США хочуть, щоб світ залишався безпечним місцем для свободи, демократичних принципів і майбутнього процвітання – тоді "Америка повинна показувати приклад".

Загальний розподіл допомоги України у законопроєкті про іноземне фінансування перед голосуванням наводила глава посольства в США Оксана Маркарова.

13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт про іноземне фінансування, який передбачає $60,06 млрд на підтримку України, зокрема $7,85 млрд на пряму бюджетну допомогу. Розгляд цього питання тривав з 8 лютого.

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