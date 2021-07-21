Шувалов хочет в Украину. Одиозный российский политтехнолог судится из-за запрета на въезд

Российский пропагандист и политтехнолог Игорь Шувалов подал в суд на украинские государственные органы из-за выдворения из страны в июне 2021-го. Об этом сообщает пресс-служба Окружного суда Киева.

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Он подал иск против миграционной службы, департамента уголовного розыска Нацполиции и начальника одного из отделений пограничников в аэропорту Борисполь.

Шувалов требует признать противоправными действия украинских госорганов 2 июня, когда в Борисполе его не пустили в страну и отправили обратным рейсом в Дубай.

Политтехнолог также оспаривает запрет на въезд на три года.

Следует отметить, что Шувалов не впервые подает в суд из-за такого решения миграционной службы – он оспаривал запрет на въезд в Украину на пять лет в 2018-м. В апреле 2019-го суд удовлетворил его иск и снял запрет.

СПРАВКА. Игорь Шувалов принимал участие президентской кампании Игорь Шувалов принимал участие президентской кампании Леонида Кучмы 1999 года, потом консультировал главу администрации Кучмы Виктора Медведчука , а также участвовал в предвыборной кампании Виктора Януковича в 2004 году. Некоторое время он был неформальным "руководителем" информационной политики на канале Интер . В 2017-м его выдворили из Украины – как утверждали оперативники, "антиукраинскую деятельность Шувалова использовали спецслужбы РФ". В частности, речь шла о репортажах пропагандистов о "военном захвате власти" в 2014 году и "спланированной акции Небесная сотня".

19 мая 2017-го ГМС приняла решение о выдворении Шувалова из Украины с запретом въезда на пять лет.

22 мая его депортировали.

В сентябре 2018-го он попытался оспорить решение миграционной службы в Окружном админсуде Киева. Тогда под зданием суда прошла акция протеста "Стоп реванш".

В апреле 2019-го суд отменил запрет на въезд Шувалова.

2 июня 2021-го Шувалов прилетел в Киев из Дубая, но в аэропорту ему отказали в пропуске в страну.

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Оксана Житнюк

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