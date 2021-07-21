Шувалов хочет в Украину. Одиозный российский политтехнолог судится из-за запрета на въезд
Российский пропагандист и политтехнолог Игорь Шувалов подал в суд на украинские государственные органы из-за выдворения из страны в июне 2021-го. Об этом сообщает пресс-служба Окружного суда Киева.
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Он подал иск против миграционной службы, департамента уголовного розыска Нацполиции и начальника одного из отделений пограничников в аэропорту Борисполь.
Шувалов требует признать противоправными действия украинских госорганов 2 июня, когда в Борисполе его не пустили в страну и отправили обратным рейсом в Дубай.
Политтехнолог также оспаривает запрет на въезд на три года.
Следует отметить, что Шувалов не впервые подает в суд из-за такого решения миграционной службы – он оспаривал запрет на въезд в Украину на пять лет в 2018-м. В апреле 2019-го суд удовлетворил его иск и снял запрет.
- 19 мая 2017-го ГМС приняла решение о выдворении Шувалова из Украины с запретом въезда на пять лет.
- 22 мая его депортировали.
- В сентябре 2018-го он попытался оспорить решение миграционной службы в Окружном админсуде Киева. Тогда под зданием суда прошла акция протеста "Стоп реванш".
- В апреле 2019-го суд отменил запрет на въезд Шувалова.
- 2 июня 2021-го Шувалов прилетел в Киев из Дубая, но в аэропорту ему отказали в пропуске в страну.
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