Швеция о главенстве в ЕС: Поддержка Украины будет приоритетом
Военная, экономическая и евроинтеграционная поддержка Украины будет приоритетом для Швеции во время ее председательства в Совете Европейского Союза в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщается на сайте председательства Швеции.
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Безопасность выделена первым из четырех приоритетов председательства Швеции.
"Шведское председательство будет уделять приоритетное внимание дальнейшей экономической и военной поддержке Украины, а также поддержке пути Украины в ЕС", – говорится в программе.
В ней также отмечается, что это потребует усилий на национальном уровне и уровне ЕС – необходимы дальнейшие шаги для реформ в направлении евроинтеграции.
Швеция заверяет, что дальнейшие шаги будут опираться на совместные шаги ЕС по противодействию агрессии России против Украины и по реализации стратегических инициатив.
- В ноябре Швеция выделила рекордный для себя пакет помощи Украине почти на 300 млн евро.
- В Швеции – наивысшая поддержка помощи Украине среди стран ЕС. Она составляет около 97%.
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