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Швеция о главенстве в ЕС: Поддержка Украины будет приоритетом

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 07:54
Швеция о главенстве в ЕС: Поддержка Украины будет приоритетом - Фото
Премьер Швеции Ульф Кристерссон (фото - ЕРА)

Военная, экономическая и евроинтеграционная поддержка Украины будет приоритетом для Швеции во время ее председательства в Совете Европейского Союза в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщается на сайте председательства Швеции.

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Безопасность выделена первым из четырех приоритетов председательства Швеции.

"Шведское председательство будет уделять приоритетное внимание дальнейшей экономической и военной поддержке Украины, а также поддержке пути Украины в ЕС", – говорится в программе.

В ней также отмечается, что это потребует усилий на национальном уровне и уровне ЕС – необходимы дальнейшие шаги для реформ в направлении евроинтеграции.

Швеция заверяет, что дальнейшие шаги будут опираться на совместные шаги ЕС по противодействию агрессии России против Украины и по реализации стратегических инициатив.

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Марко Сировой
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