Швеция о главенстве в ЕС: Поддержка Украины будет приоритетом

Военная, экономическая и евроинтеграционная поддержка Украины будет приоритетом для Швеции во время ее председательства в Совете Европейского Союза в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщается на сайте председательства Швеции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Безопасность выделена первым из четырех приоритетов председательства Швеции.

"Шведское председательство будет уделять приоритетное внимание дальнейшей экономической и военной поддержке Украины, а также поддержке пути Украины в ЕС", – говорится в программе.

В ней также отмечается, что это потребует усилий на национальном уровне и уровне ЕС – необходимы дальнейшие шаги для реформ в направлении евроинтеграции.

Швеция заверяет, что дальнейшие шаги будут опираться на совместные шаги ЕС по противодействию агрессии России против Украины и по реализации стратегических инициатив.

В ноябре Швеция выделила рекордный для себя пакет помощи Украине почти на 300 млн евро.

В Швеции – наивысшая поддержка помощи Украине среди стран ЕС. Она составляет около 97%.

Читайте также: Шпионаж в пользу России: Полиция Швеции провела спецоперацию по задержанию подозреваемых

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.