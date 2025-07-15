Швеция продолжит быстрое и существенное снабжение Украины оружием

Премьер-министр Швеции заявил о готовности усилить поддержку Украины в сотрудничестве с НАТО и США

Володимир Зеленский и Ульф Кристерссон (Фото: x.com/SwedishPM)

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Швеция продолжит свой вклад в быстрые и существенные поставки Украине. Об этом он написал на своей странице в X.

Кристерссон приветствовал решение президента США Дональда Трампа в отношении возможности поставок Украине более современного оружия и значительного усиления экономического давления на Россию.

"Как один из крупнейших доноров Украины и вместе с нашими союзниками по НАТО, Швеция продолжит вносить свой вклад в быстрые и существенные поставки Украине", – написал премьер.

Также премьер-министр Швеции отметил, что союзникам необходимо объединиться как можно скорее, чтобы остановить войну России против Украины.

"Время имеет решающее значение. Чем быстрее мы все объединимся, чтобы заставить Россию прекратить ее жестокую войну против Украины, тем больше жизней будет спасено", – отметил он.