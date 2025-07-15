Швеція продовжить швидкі та суттєві постачання зброї Україні

Прем'єр Швеції заявив про готовність посилити підтримку України у співпраці з НАТО та США

Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон (Фото: x.com/SwedishPM)

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Швеція продовжить свій внесок у швидкі та суттєві постачання Україні. Про це він написав на своїй сторінці в X.

Крістерссон привітав рішення президента США Дональда Трампа щодо можливості постачання більш сучасної зброї Україні та значного посилення економічного тиску на Росію.

"Як один з найбільших донорів України та разом з нашими союзниками по НАТО, Швеція і далі робитиме свій внесок у швидкі та суттєві постачання Україні", – написав премʼєр.

Також прем’єр Швеції зазначив, що союзникам необхідно об’єднатися якнайшвидше, аби зупинити війну Росії проти України.

"Час має вирішальне значення. Що швидше ми всі об'єднаємося, щоб змусити Росію припинити її жорстоку війну проти України, то більше життів буде врятовано", – зазначив він.