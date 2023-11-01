Швейцария продлила защитный статус для украинских беженцев до марта 2025 года

Федеральный Совет Швейцарии принял решение продлить статус защиты для украинских беженцев от войны до 4 марта 2025 года. Заявление об этом опубликовано на сайте правительства.

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В документе говорится, что "прочной стабилизации ситуации в Украине не предвидится", и поэтому "статус защиты S для украинских беженцев не будет отменен до 4 марта 2025 года".

Правительство Швейцарии также поставило цель принять меры на рынке трудоустройства, чтобы к концу 2024 года обеспечить работой 40% соискателей со статусом защиты S.

Статус защиты S позволяет работать в Швейцарии и выезжать за границу страны. Обычно он выдается на один год.

Федеральный Совет активировал статус защиты S для украинских беженцев 12 марта 2022 года из-за начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По состоянию на конец октября 2023 года активный статус S в Швейцарии имели около 66 000 украинцев.

С 1 декабря 2023 года беженцы из Украины получат в Японии право на долгосрочное пребывание с рабочей визой.

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