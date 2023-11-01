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Швейцарія продовжила захисний статус для українських біженців до березня 2025 року

Этот материал также доступен на русском
01.11.2023, 14:20
Швейцарія продовжила захисний статус для українських біженців до березня 2025 року - Фото
Будівля Федеральної Ради Швейцарії у Берні (Фото - Wikipedia)

Федеральна Рада Швейцарії ухвалила рішення продовжити статус захисту для українських біженців від війни до 4 березня 2025 року. Заяву про це опубліковано на сайті уряду.

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У документі йдеться, що "міцної стабілізації ситуації в Україні не передбачається", і тому "статус захисту S для українських біженців не буде скасовано до 4 березня 2025 року".

Уряд Швейцарії також поставив за мету вжити заходів на ринку працевлаштування, щоб до кінця 2024 року забезпечити роботою 40% претендентів зі статусом захисту S.

Статус захисту S дозволяє працювати у Швейцарії та виїжджати за кордон країни. Зазвичай він видається на рік.

Федеральна Рада активувала статус захисту S для українських біженців 12 березня 2022 року через початок повномасштабного вторгнення Росії до України.

Станом на кінець жовтня 2023 року активний статус S у Швейцарії мали близько 66 000 українців.

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Сергій Бережний
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